Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Юве» хочет продлить с Влаховичем контракт на сезон – до лета 2027-го. Это позволит распределить часть его зарплаты на более долгий срок

«Юве» хочет продлить с Влаховичем контракт на сезон – до лета 2027-го. Это позволит распределить часть его зарплаты на более долгий срок

По информации La Gazzetta dello Sport, в октябре планируется начать переговоры с агентом Влаховича о продлении контракта с нападающим до лета 2027 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх