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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ардашев о победе в марафоне: «Сейчас хейтеры будут говорить, что я рюкзак. Ну, я рюкзак, че»

«Сейчас хейтеры будут говорить, что я рюкзак. Ну, я рюкзак, че. Не важно, как ты бежал по дистанции, выходил вперед или нет.

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