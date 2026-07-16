Удаленный телескоп под Астраханью поймал космический бутон пиона

Московский астрофотограф Алексей Харин использовал темное небо Астраханской области для глубокого погружения в созвездие Стрельца С помощью удаленно управляемого 400-миллиметрового телескопа-рефлектора, установленного в Камызякском районе, астрофотографу удалось получить сверхчеткий снимок диффузной газопылевой туманности М 20 «Трехдольная» в созвездии Стрельца.