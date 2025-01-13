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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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    Себя поддерживайте,а не преступников Украины!Европа и команда ...

ATACMS – всё ещё проблема. Правда, которой избегают: Fighterbomber привёл факты

ATACMS – всё ещё проблема. Правда, которой избегают: Fighterbomber привёл факты

От того, что мы не говорим вслух о каких-то проблемах, ситуация лучше не становится. Вот и Fighterbomber начал неделю с напоминания о вредности ATACMS, которые всё ещё остаются трудной целью для ВС России.

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