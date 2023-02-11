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Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере

Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере

Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали участниками ледового шоу, которое проходит на круизном лайнере Adventure of the Seas.

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