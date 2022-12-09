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Мини-футбол. Чемпионат России. 7-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Газпром-Югрой», «Тюмень» встретится с «Ухтой» и другие матчи

С 9 по 12 декабря пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по мини-футболу. «Норильский никель» сыграет с «Газпром-Югрой», «Тюмень» встретится с «Ухтой».

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