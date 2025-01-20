В РФ предложили предоставить бесплатный проезд по платным дорогам многодетным семьям

В РФ хотят предоставить многодетным семьям бесплатный проезд по платным дорогам. Данный законопроект будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» 21 января во главе с Сергеем Мироновым.
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