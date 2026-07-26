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Царьград

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Врачи Владивостока удалили кость, вросшую в бронх гражданина КНДР

Врачи Владивостока удалили кость, вросшую в бронх гражданина КНДР

Владивостокские врачи удалили куриную кость, полгода назад вросшую в бронх гражданина КНДР. Мужчине провели малоинвазивную операцию, избавили от воспаления и выписали в удовлетворительном состоянии после курса лечения осложнений.

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