Врачи Владивостока удалили кость, вросшую в бронх гражданина КНДР

Владивостокские врачи удалили куриную кость, полгода назад вросшую в бронх гражданина КНДР. Мужчине провели малоинвазивную операцию, избавили от воспаления и выписали в удовлетворительном состоянии после курса лечения осложнений.
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