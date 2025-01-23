О плюсах «Карты жителя Новосибирской области» рассказал глава минцифры Сергей Цукарь

– Сергей Сергеевич, расскажите, сколько пользователей подключилось к сервису «Карта жителя Новосибирской области» после смены оператора оплаты проезда с 1 января? – Мы видим порядка 5 тысяч активированных абонементов в системе «Карта жителя Новосибирской области».
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