О плюсах «Карты жителя Новосибирской области» рассказал глава минцифры Сергей Цукарь

– Сергей Сергеевич, расскажите, сколько пользователей подключилось к сервису «Карта жителя Новосибирской области» после смены оператора оплаты проезда с 1 января? – Мы видим порядка 5 тысяч активированных абонементов в системе «Карта жителя Новосибирской области».