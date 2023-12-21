Мы разные...

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Ситуация: практически каждый дом в городе – хорошо оборудованные огневые точки. Как без излишнего риска для своего л/с ликвидировать боевиков, имея в распоряжении абсолютно любые средства поражения? Ответ, в принципе, очевиден, поэтому вводим в уравнение одно неизвестное: наличие или отсутствие в домах мирных жителей.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это точно ,это лицо войны.Мы ,послевоенные дети ,даже в ужасном сне не допускали того,что окажемся в такой ситуации....
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Представьте, сколько стекла и щебня будет от Нью-Йорка и Вашингтона. -- небоскрёбы!
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12 час.
Grandad
Какие небоскребы в Вашингтоне?! Высота зданий в городе ограничена Законом о высоте зданий 1910 года, который был принят Конгрессом в 1899 году после строительства в 1894 году жилого дома «Каир», который был намного выше, чем существующие на тот момент жилые здания города. Закон ограничивал высоту любого построенного здания до 30,5 метров (100 футов), жилых домов — до 27,5 м (90 футов). В 1910 году Конгресс предписал новый закон, ограничивающий высоту застройки зданий шириной улицы или авеню, на которой расположен дом плюс 6,1 м (20 футов); таким образом здание, находящееся на улице шириной 27 метров (90 футов), может иметь высоту не более 34 метра (110 футов).
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9 час.

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