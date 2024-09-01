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Над Ивановской областью в ночь на 1 сентября сбили украинский беспилотник

Над Ивановской областью в ночь на 1 сентября сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении 158 БПЛА над территорией России.Ночью и утром 1 сентября Украина осуществила одну из самых массовых с момента начала СВО атаку беспилотниками на территории России.

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