Гидрометцентр спрогнозировал дождь и до +13 градусов в Москве 13 октября

В Москве 13 октября ожидаются облачная погода, дождь и температура воздуха до +13 градусов. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр.
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