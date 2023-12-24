На Баумана в Казани включили новогоднюю иллюминацию

На главной пешеходной улице столицы Татарстана зажглись новогодние арки, однако не все из них. Некоторые части городских пространств до сих пор остаются без украшений, хотя начали устанавливать их еще 29 ноября.
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