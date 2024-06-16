СМИ сообщили о лишении рэпера Пи Дидди ключа от Нью-Йорка из-за скандального видео

Мэрия Нью-Йорка лишила американского рэпера Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) почетного ключа от города после того, как было опубликовано видео избиения им своей бывшей девушки Кэсси Вентуры в 2016 году.