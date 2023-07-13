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Сыгран восьмой тур международного шахматного турнира в Испании

Сыгран восьмой тур международного шахматного турнира в Испании

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Бенаске (Испания) находятся сразу пять шахматистов после восьмого тура 12 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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