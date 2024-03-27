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Петербургский дневник

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Светлана Агапитова: «Многие проблемы сейчас решаются непосредственно на местах»

Светлана Агапитова: «Многие проблемы сейчас решаются непосредственно на местах»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге – об итогах работы за год Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сегодня выступила с отчетным докладом перед депутатами Законодательного собрания.

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