Светлана Агапитова: «Многие проблемы сейчас решаются непосредственно на местах»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге – об итогах работы за год Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сегодня выступила с отчетным докладом перед депутатами Законодательного собрания.
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