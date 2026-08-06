Кристина Орбакайте собрала всех детей в Испании после долгого перерыва

Кристина Орбакайте собрала троих детей в Испании впервые за долгое время. На встрече с Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым и дочкой Клавдией в Аликанте семья воссоединилась после длительного разлада, вызванного различиями в мировоззрениях сыновей.