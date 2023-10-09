История и археология: Почему древние атлеты изображаются обнажёнными и др малоизвестные факты из истории Олимпийских игр

Первые Олимпийские игры были организованы в Олимпии, Греция, в 766 году до нашей эры. Они стали чрезвычайно популярными, и вскоре аналогичные многодневные мероприятия были организованы и в других городах.
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