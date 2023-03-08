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Шупо-Мотинг забил «ПСЖ» после потери Верратти в штрафной под прессингом

«Бавария» забила «ПСЖ» после ошибки Марко Верратти у собственных ворот. На 61-й минуте хавбек парижан получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял.

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