Шупо-Мотинг забил «ПСЖ» после потери Верратти в штрафной под прессингом

«Бавария» забила «ПСЖ» после ошибки Марко Верратти у собственных ворот. На 61-й минуте хавбек парижан получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял.
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