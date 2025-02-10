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World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ).

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