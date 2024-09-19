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Экспресс-тест по географии, с которым справится 1 человек из 10: назовите столицу страны, выделенной на карте

Экспресс-тест по географии, с которым справится 1 человек из 10: назовите столицу страны, выделенной на карте

Проверьте себя фото: Midjorney/ParentsМожете ли вы, глядя на контурную карту, с легкостью назвать страны, изображенные на ней? Не будем лукавить, мы не можем — довольно просто узнать Россию, США и Канаду, а также несколько островных государств, все же остальные вызывают смутные сомнения: «Это Дания или Швеция? А может, вообще Норвегия?».

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