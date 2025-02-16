Тесты на опьянение предложили проводить только при получении согласия

Министерство здравоохранения предложило пересмотреть порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в частности проводить его только при даче информированного добровольного согласия на процедуру.
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