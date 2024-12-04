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Снижение цен на жилье в России продолжилось в ноябре

Снижение цен на жилье в России продолжилось в ноябре

Но оно остается умеренным — в пределах 0,5–0,6%. Рынок не готов пока к более резкому проседанию — продавцы не хотят сильно снижать цены, пояснили аналитики Снижение цен на вторичном рынке жилья крупных городов в ноябре продолжилось: отрицательная динамика была зафиксирована в 13 из 50 исследуемых городов.

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