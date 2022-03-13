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Почему после 50-летнего юбилея каждое утро необходимо начинать с суставной гимнастики

Почему после 50-летнего юбилея каждое утро необходимо начинать с суставной гимнастики

Гимнастика для пожилых людей так же важна, как питание и здоровый сон. После 50 лет нужно еще внимательнее относиться к своему здоровью и состоянию тела.

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