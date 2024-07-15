Президент США Джо Байден признал себя старым, но имеющим чертовски острый ум

Он считает вопросы к своему возрасту «легитимными» Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News сообщил, что он действительно стар, однако «чертовски» остр умом, хотя и считает вопросы к своему возрасту «легитимными».
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