Популярность ремастера TES 4: Oblivion бьет рекорды за самый короткий срок, с легкостью догоняя Skyrim Ольга БезродняяС каждым днем ремастер культовой RPG TES 4: Oblivion набирает популярность в Steam, привлекая внимание миллионов игроков.
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