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НПЗ в Шотландии прекратил свое существование после 100 лет работы

НПЗ в Шотландии прекратил свое существование после 100 лет работы Единственный нефтеперерабатывающий завод Шотландии в Грейнджмуте завершил свою деятельность.

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