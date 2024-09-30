Немецкий депутат Котре заявил о необходимости восстановления «Северных потоков»

Депутат бундестага Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели заявил, что подорванные газопроводы «Северный поток» могут быть относительно легко восстановлены, что позволит Германии продолжать получать доступ к дешевому газу.
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