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Немецкий депутат Котре заявил о необходимости восстановления «Северных потоков»

Немецкий депутат Котре заявил о необходимости восстановления «Северных потоков»

Депутат бундестага Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели заявил, что подорванные газопроводы «Северный поток» могут быть относительно легко восстановлены, что позволит Германии продолжать получать доступ к дешевому газу.

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Комментарии
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наталия мезенева
Пусть восстанавливают, а мы им газа-дулю!
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