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Польша широко отметит годовщину войны с Советской Россией

Польша широко отметит годовщину войны с Советской Россией

В ознаменование 101-й годовщины Варшавской битвы в советско-польской войне 1920 года будет проведено около 100 культурных мероприятий по всей стране, включая выставки, семинары, театральные постановки и кинопоказы, 12 августа сообщает Niezalezna.

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