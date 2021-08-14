Польша широко отметит годовщину войны с Советской Россией

В ознаменование 101-й годовщины Варшавской битвы в советско-польской войне 1920 года будет проведено около 100 культурных мероприятий по всей стране, включая выставки, семинары, театральные постановки и кинопоказы, 12 августа сообщает Niezalezna.
В ознаменование 101-й годовщины Варшавской битвы в советско-польской войне 1920 года будет проведено около 100 культурных мероприятий по всей стране, включая выставки, семинары, театральные постановки и кинопоказы, 12 августа сообщает Niezalezna.
Свежие комментарии