Военное обозрение

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  • Sergiy Che
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  • ИГОРЬ честнодумов
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Российские вооруженные силы наступают на Артемовском направлении и наносят удары по инфраструктуре Украины

Российские вооруженные силы наступают на Артемовском направлении и наносят удары по инфраструктуре Украины

По состоянию на утро 14 января 2023 года российские вооруженные силы продолжали активные наступательные действия на Артемовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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