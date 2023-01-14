Российские вооруженные силы наступают на Артемовском направлении и наносят удары по инфраструктуре Украины

По состоянию на утро 14 января 2023 года российские вооруженные силы продолжали активные наступательные действия на Артемовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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