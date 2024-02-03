Факты неэффективного расходования более 1 млн рублей вскрыты при проверке КГК Бобруйского мясокомбината.

В Комитете госконтроля Могилевской области на заседании коллегии рассмотрены результаты изучения эффективности работы Бобруйского мясокомбината - одного из значимых предприятий области, входящего в структуру мясоперерабатывающей промышленности Республики Беларусь.
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