Грызлов: выход Байдена из гонки серьезно повлияет на украинский кризис

Выход Джо Байдена из президентской гонки серьезно повлияет на украинский кризис. Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, слова которого опубликовала пресс-служба российской дипмиссии.
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