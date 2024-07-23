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Грызлов: выход Байдена из гонки серьезно повлияет на украинский кризис

Грызлов: выход Байдена из гонки серьезно повлияет на украинский кризис

Выход Джо Байдена из президентской гонки серьезно повлияет на украинский кризис. Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, слова которого опубликовала пресс-служба российской дипмиссии.

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