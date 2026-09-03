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СПА, причалы и сквер: что построят на острове Русский за 400 млн рублей

СПА, причалы и сквер: что построят на острове Русский за 400 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. На острове Русский во Владивостоке планируется создание многофункциональной зоны отдыха, работающей в течение всего года.

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