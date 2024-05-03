БЕРЕМЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЖКТ ТОШНОТА Тошнота и рвота в течении дня чаще всего беспокоит женщину с 7й и до 12й недели беременности, иногда может продолжаться до 16 недели.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЖКТ ТОШНОТА Тошнота и рвота в течении дня чаще всего беспокоит женщину с 7й и до 12й недели беременности, иногда может продолжаться до 16 недели.