В Рязанской области сбили 4 БПЛА

За ночь российские ПВО уничтожили 490 украинских беспилотников.В период с 20.00 3 сентября до 8.00 4 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 490 украинских БПЛА над территориями регионов России.
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