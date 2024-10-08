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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селюк о новом контракте Головина: «Не очень разумное решение клуба. Чемпионом он не станет, «Монако» – как «Сочи». Тоже город для отдыха и тусовок»

Новый договор 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 2029 года. Сообщалось, что зарплата составит 3,6 миллиона евро в год плюс бонусы.

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