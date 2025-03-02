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Вирусолог Аграновский исключил возникновение пандемии денге в России

Вирусолог Аграновский исключил возникновение пандемии денге в России

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию на индонезийском острове Бали, где сейчас, по сообщениям СМИ, из-за комаров бушует лихорадка денге, среди заболевших есть и российские туристы.

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