Вирусолог Аграновский исключил возникновение пандемии денге в России

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию на индонезийском острове Бали, где сейчас, по сообщениям СМИ, из-за комаров бушует лихорадка денге, среди заболевших есть и российские туристы.