15+ историй от бариста и официантов, пропитанных ароматом кофе, свежей выпечки и маленьких приключений

Многим официантам или бариста есть что рассказать о посетителях кофеен или ресторанов. Только представьте: обычная смена — все вокруг пропитано ароматом кофе, звякают чашки и тарелки, люди за столиками ведут неспешные разговоры.
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