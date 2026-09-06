Проба 2
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Проба 2

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15+ историй от бариста и официантов, пропитанных ароматом кофе, свежей выпечки и маленьких приключений

15+ историй от бариста и официантов, пропитанных ароматом кофе, свежей выпечки и маленьких приключений

Многим официантам или бариста есть что рассказать о посетителях кофеен или ресторанов. Только представьте: обычная смена — все вокруг пропитано ароматом кофе, звякают чашки и тарелки, люди за столиками ведут неспешные разговоры.

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