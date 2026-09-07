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Сколько в КХЛ получали хоккейные легенды прошлого. Зарплаты Ягра, Ковальчука и Морозова

Сколько в КХЛ получали хоккейные легенды прошлого. Зарплаты Ягра, Ковальчука и Морозова

Их не сдерживал потолок зарплат.Самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ на данный момент является Александр Барабанов, получающий от «Автомобилиста» около 120 миллионов рублей.

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