Госдума ужесточит наказание за отравление детей в лагерях

В Государственную Думу Российской Федерации внесен пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказания за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов в отношении несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях.
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