В Устьянском районе нетрезвый водитель сбил пешехода

ДТП произошло 23 января в 10:20 напротив дома № 29 по улице Ленина в посёлке Октябрьский.Как сообщили в Госавтоинспекции АО, нетрезвый водитель автомобиля Datsun в нетрезвом состоянии сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.