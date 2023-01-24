В Устьянском районе нетрезвый водитель сбил пешехода

ДТП произошло 23 января в 10:20 напротив дома № 29 по улице Ленина в посёлке Октябрьский.Как сообщили в Госавтоинспекции АО, нетрезвый водитель автомобиля Datsun в нетрезвом состоянии сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
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