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Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной вышла замуж

Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной вышла замуж

Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной, 30-летняя актриса Полина Куценко, вышла замуж."Я до сих пор не осознала", — подписала фото со свадьбы Куценко.

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