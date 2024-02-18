«Строительная жертва»: самый жуткий обряд у русских строителей

К строительству дома на Руси относились очень серьёзно. Возведение жилища приравнивалось к другим сакральным действиям, а поэтому, чтобы сооружение оказалось крепким и живущие в нём люди были счастливы, требовалось соблюдать множество обрядов.
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