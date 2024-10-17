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Юго-Восточный Курьер

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Как предприятия Москвы помогают налаживать жизнь на новых территориях России

Как предприятия Москвы помогают налаживать жизнь на новых территориях России

Московская компания проводит капремонт на одном из предприятий Донбасса  Столичные предприниматели восстанавливают промышленные и инфраструктурные объекты на новых российских территориях, тем самым помогая налаживать мирную жизнь.

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