Как предприятия Москвы помогают налаживать жизнь на новых территориях России

Московская компания проводит капремонт на одном из предприятий Донбасса Столичные предприниматели восстанавливают промышленные и инфраструктурные объекты на новых российских территориях, тем самым помогая налаживать мирную жизнь.
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