Инвесторы построят объекты городской инфраструктуры на северо-востоке Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о предстоящем строительстве на северо-востоке столицы новых объектов городской инфраструктуры общей площадью более 340 тыс.
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