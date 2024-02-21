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Инвесторы построят объекты городской инфраструктуры на северо-востоке Москвы

Инвесторы построят объекты городской инфраструктуры на северо-востоке Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о предстоящем строительстве на северо-востоке столицы новых объектов городской инфраструктуры общей площадью более 340 тыс.

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