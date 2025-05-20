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Потери РККА под Курском были тяжелые – у немцев же практически истреблен личный состав, получивший качественную подготовку еще до войны

Можно сколько угодно анализировать идеи Гитлера о Тысячелетнем рейхе, о создании новой Германии, об арийском духе – это были только слова, которые скрывали главную цель Гитлера: война! Гитлер был нацелен на войну, он думал о ней, думал о тактике боев, в которых он сам участвовал, вспоминал тупик бесконечных боёв за километровый участок фронта, где успех стоил тысяч жертв.

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