Марочко: на Украине вузы стали массово отчислять старшекурсников

В украинских вузах началось массовое отчисление со старших курсов студентов мужского пола, которое может проводиться по негласному распоряжению властей в целях повышения мобилизационного потенциала страны, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
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