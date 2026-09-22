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Газета.ру

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В США туристы оказались в ловушке из-за прилива во время фотосессии на пляже

В США туристы оказались в ловушке из-за прилива во время фотосессии на пляже

В штате Орегон трое туристов оказались заблокированы на удаленном пляже после фотосессии из-за того, что прилив перекрыл им обратный путь, пишет New York Post.

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