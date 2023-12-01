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Святая женщина! «Я купила три пары туфелек Гуччи по 2 тысячи»: Маргарита Симоньян покупает подделки, смеётся над Чичваркиным и ждёт мигрантов из США

Святая женщина! «Я купила три пары туфелек Гуччи по 2 тысячи»: Маргарита Симоньян покупает подделки, смеётся над Чичваркиным и ждёт мигрантов из США

Любой приунывший россиянин, послушав жгучую патриотку России Маргариту Симоньян сразу воспрянет духом и продолжит жить с превеликим энтузиазмом.

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Комментарии
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СК
Сергей Кушнарев
Автору  до  Маргариты  ооочень далеко.  Примитив!!!
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13 час.
Надежда
Побольше бы таких остроумных ведущих и патриотов России, как Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян! С огромным удовольствием смотрю каждую субботу его остроумную программу &quot;Международная пилорама&quot;!)
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12 час.
Александр Григоров
Молодец Марго ...она полна оптимизма   так и надо жить
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1 час.

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