Представители пилотных регионов по работе с импатриантами прошли стажировку в Нижнем Новгороде

Представители пилотных субъектов федерации по реализации Регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей, прошли стажировку в Нижегородской области.
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